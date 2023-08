Viral Video: मोबाइल पर अपना वीडियो देखकर पगलाए बंदर, करने लगे ऐसी हरकतें

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बंदर अपने ही वीडियो देखकर चौंकते नजर आ रहे हैं. आप भी इन्हें देखेंगे तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे. एक शख्स बंदरों को उनका वीडियो दिखा रहा था और तीनों बंदर बड़ी ही हैरानी से खुद को देख रहे थे.

शायद वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वीडियो में दिख हरकतें करते दिख रहे बंदर वह खुद हैं. यह वीडियो क्वीन ऑफ हिमाचल नाम के एक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे सोशल मीडिया पर लाखों व्यू मिल चुके हैं. कुछ लोग इन बंदरों टेक सैवी बता रहें हो तो कुछ वीडियो में इनकी दिलचस्पी को देखकर हैरान हैं. बंदरों के वीडियो पर किए गए सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ मजेदार कमेंट्स आप यहां पढ़ सकते हैं.

Rise of the planet of the apes doesn't look far off now. https://t.co/AQtlxZDddX