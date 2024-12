PM Modi Kuwait Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए, जहां वे देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे. बता दें, 43 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गल्फ कंट्री की पहली यात्रा होगी. देश में अपने आगमन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 101 साल के मंगल सैन हांडा, जो कि भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी हैं, से मिलने के लिए उनकी ग्रैंड डॉटर श्रेया जुनेजा के अनुरोध पर सहमति जताई है.

जुनेजा ने एक्स पर पोस्ट लिख प्रधानमंत्री से आग्रह किया था. जुनेजा ने पोस्ट में लिखा था, 'माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi से विनम्र अनुरोध है कि वे कल भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान कुवैत में मेरे 101 साल के नानाजी, पूर्व आईएफएस अधिकारी से जरूर मिलें. नाना @MangalSainHanda आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं. विस्तृत जानकारी आपके कार्यालय को ईमेल कर दी गई है.'

पीएम ने क्या दी प्रतिक्रिया?

जुनेजा के इस अनुरोध प्रधानमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'बिल्कुल! मैं आज कुवैत में @MangalSainHanda जी से मिलने के लिए उत्सुक हूं.'

100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी का पत्र

मंगल सेन हांडा लंबे समय से पीएम मोदी के प्रशंसक रहे हैं. 2023 में हांडा के 100वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी ने उन्हें एक पत्र भेजा था, जिसमें भारत की वैश्विक भागीदारी में उनके योगदान को स्वीकार किया गया था. पत्र में पीएम मोदी ने लिखा: '1 सितंबर, 2023 को आपके 100वें जन्मदिन के बारे में जानकर खुशी हुई. इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.' उन्होंने आगे एक आईएफएस अधिकारी के रूप में हांडा की भूमिका का उल्लेख किया, भारत के राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने और जटिल वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में उनके काम का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने पत्र में हांडा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

हांडा का आभार

इस भाव से अभिभूत हांडा ने एक्स पर अपना आभार व्यक्त किया, पत्र को इस संदेश के साथ साझा किया, 'मेरे 100वें जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए हमारे माननीय @PMOIndia @narendramodi का हार्दिक आभार. उनके नेतृत्व में भारत को बढ़ते देखना और उसकी प्रगति जारी रखना, 100 साल तक जीने के लिए काफी है.

My heartfelt gratitude to our hon’ble @PMOIndia @narendramodi for sending his kind wishes on my 100th birthday. It has been worth living for 100 years to witness India grow under his leadership & continue the stride pic.twitter.com/eNSEJm9yFD