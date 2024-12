Viral Metro News: बेंगलुरु मेट्रो में एक अजीब घटना सामने आई, जब एक शख्स मेट्रो ट्रेन में भीख मांगते हुए नजर आया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो में देखा गया कि एक दिव्यांग व्यक्ति, जो टोपी पहने हुए था, ट्रेन में सवार होकर यात्रियों से भीख मांग रहा था. यह घटना शनिवार को हुई और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @karnatakaportf नामक अकाउंट से शेयर किया गया.

मेट्रो अधिकारी कर रहे जांच

वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह व्यक्ति मेट्रो में किस स्टेशन से चढ़ा था और क्या उसने स्टेशन पर पहले टोपी पहन रखी थी. मेट्रो प्रशासन ने साफ की कि इस घटना की जांच जारी है.

Begging inside the Namma Metro has sparked widespread outrage among Bengaluru commuters, with many expressing frustration over the disruption to their travel experience. Some have sarcastically labeled the metro "Bengaluru Express Lite," comparing it to long-distance trains where… pic.twitter.com/16t2e3pqHe