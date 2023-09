ट्रैफिक जाम में फंसे युवक को लगी भूख तो कर दिया पिज्जा ऑर्डर, समय पर हुई डिलीवरी, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को भंयकर ट्रैफिक जाम लगा. हालात ऐसे थे कि सुबह के जाम में फंसे लोग शाम को घर पहुंचे. जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे तो कुछ लोग दफ्तर नहीं जा पाए. इस बीच जाम का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल कई घंटे जाम में फंसे एक युवक को जब भूख लगी तो उसने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया. मजेदार बात तो यह है कि जाम लगे होने के बावजूद पिज्जा तय समय पर डिलीवर हो गया.

पिज्जा बॉय का यह कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 30 सेकंड की इस वीडियो क्लिप को ऋषिवत्स नाम के शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया है. ऋषिवत्स ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'जब हम बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे. तो हमने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करने का फैसला किया. थोड़ी देर बाद हमारी लॉकेशन पर 2 Dominos एजेंट स्कूटर पर पहुंच गए. उन्होंने अपना स्कूटर पार्क किया और मुझे ऑर्डर दिया.'

जाम में फंसे युवक को मिला पिज्जा

युवक ने बताया कि उन्हें भूख लगी थी. कई घंटे से लंबा जाम लगा था. ऐसे में उन्होंने Dominos से पिज्जा ऑर्डर कर दिया. यूजर ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने भयानक जाम में उसे पिज्जा डिलिवर हो जाएगा. लेकिन पिज्जा बॉय को देखकर हम भी अचंभित हो गए. इसका वीडियो उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

When we decided to order from @dominos during the Bangalore choke. They were kind enough to track our live location (a few metres away from our random location added in the traffic) and deliver to us in the traffic jam. #Bengaluru #bengalurutraffic #bangaloretraffic pic.twitter.com/stnFDh2cHz