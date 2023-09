आपदा में अवसर, सड़क पार करवाकर पैसे कमाने लगा ये आदमी, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: अक्सर सड़कों पर पानी भर जाने से सबसे ज्यादा दिक्कत पैदल चलने वालों को होती है. जूते भीगने से लेकर कपड़े खराब होने का डर होता है और भीगे कपड़ों और जूतों में कोई भी स्कूल या ऑफिस नहीं जाना चाहेगा. ऐसे ही कुछ हालात बनने पर एक युवक ने आपदा में अवसर तलाश निकाला और अपना कारोबार शुरू कर दिया. इस व्यक्ति का कारोबार देखकर हर कोई हैरान रह गया कि क्या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं! अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है जिसको लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह वीडियो कब का है और कहां का है, इसके बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी देश हो बारिश के समय हालात कुछ यूं ही होते हैं. भारत में तो यह और भी आम हो जाता है. कई बार सड़कों पर पानी भरने पर हमें उसे पार करने में दिक्कत होती है. यहां समस्या दिखी तो इस व्यक्ति ने उसका समाधान खोज निकाला. यही समाधान देखते ही देखते उसका कारोबार बन गया.

It's not hard to become an entrepreneur. Look for a problem, then fix it pic.twitter.com/S6djmallxo