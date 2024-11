Viral News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन कुछ नया वायरल होता रहता है. हाल ही में एक वीडियो तेजी से सुर्खियों में है, जिसे देखकर आपको हंसी आना तय है. इस वीडियो में एक शख्स जॉब इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कर बैठता है, जो उसे भारी पड़ सकता है.

वायरल वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू दे रहा था. इंटरव्यू के दौरान, जब उससे अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है, तो वह शख्स नाम, कॉलेज और डिग्री के बारे में बताने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद, उसने ऐसा कुछ किया जो उसने सोचा कि कैमरा ऑफ होने के कारण कोई नहीं देख रहा है. वह चिढ़ाते हुए मॉनिटर की तरफ देखता है. जैसे बच्चों को चिढ़ाया जाता है. उसे लगा कि कैमरा बंद है, लेकिन असल में कैमरा ऑन था. अचानक, इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने उसे बता दिया कि कैमरा चालू है और वह शर्मिंदा होकर कैमरा बंद कर देता है.

इस अकाउंट से किया गया पोस्ट

इस मजेदार और अजीबोगरीब वीडियो को @Madan_Chikna नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "जॉब इंटरव्यू गलत हो गया, मुझे लगता है कि यह सेलेक्ट नहीं हुआ होगा. वीडियो ने कुछ ही समय में जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और इसे अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Job interview gone wrong 😑

I think he won’t get selected 😭 pic.twitter.com/lh5yk1CsQm