सांप पकड़ने नहीं आ रहे थे अधिकारी, खुद पकड़कर नगर निगम के दफ्तर में छोड़ आया

डीएनए हिंदी: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक शख्स ने नगर निगम के अधिकारियों के होश उड़ा दिए. यह शख्स बार-बार नगर निगम से शिकायत कर रहा था कि उसके घर पर सांप है और उसे पकड़ा जाए. बार-बार शिकायत और अपील के बावजूद नगर निगम के अधिकारी नहीं आए. आखिर में परेशान होकर इस शख्स ने खुद ही सांप को पकड़ा. इतना ही नहीं वह इस सांप को लेकर नगर निगम के दफ्तर में पहुंच गया और वहीं अधिकारियों के टेबल पर ही सांप को छोड़ दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

बीजेपी के नेता विक्रम गौड़ ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, 'हैदराबाद के अलवल में नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे. इसके बाद एक शख्स सांप को पकड़कर GHMC के वॉर्ड ऑफिस में पहुंचा और सांप को वहीं छोड़ दिया. यह सांप बारिश के दौरान उसके घर में घुस गया था.' GHMC पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने लिखा है कि सोचिए वह इंसान कितना मजबूर हो गया होगा कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा.

नगर निगम के दफ्तर में छोड़ दिया सांप

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप दफ्तर की टेबल पर पड़ा हुआ है और वहां से निकलने की फिराक में है. इतना ही नहीं, उसी समय दफ्तर में कई लोग मौजूद हैं जो सांप से दूरी बना रहे हैं. फिलहाल, नगर निगम की ओर से इस बारे में कोई बयान सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप लगभग 5 फीट लंबा है. दूसरी तरफ, सांप को पकड़कर लाने वाला शख्स नगर निगम के अधिकारियों से बहस भी कर रहा है.

A resident released a snake in the GHMC ward office at Alwal, Hyderabad after officials failed to respond to his complaint. The snake had entered his home during the rain.



Imagine how compelled he must have been that he had to take this step.#TwitterTillu constantly extols… pic.twitter.com/lXgcpA3kir