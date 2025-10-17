छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

मलेशिया की सरकार जल्द से जल्द सोशल मीडिया और स्मार्टफोन बंद करने की तैयारी कर रही है. दरअसल सरकार ये फैसला बच्चों के भविष्य को देखते हुए लेने जा रही हैं. आइए जातने है क्या है पूरा मामला

मलेशिया की सरकार जल्द ही सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसाल लेने की तैयारी में हैं. सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के उपयोग पर बैन लगाने की तैयारी कर रही हैं. मलेशियाई सरकार स्कूलों में बढ़ते हिंसक अपराध और बदमाशी के मामलों को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. दरअसल बीते कुछ दिनों में मलेशियाई स्कूलों में बच्चों द्वारा कई हिंसक मामले सामने आई हैं.

बच्चों के बर्ताव में काफी परिवर्तन

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया कि कैबिनेट ने तुरंत तीन कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे स्कूलों की सुरक्षा बेहतर हो सके. इन तीन में से एक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की पाबंदी पर हैं. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का कहना है कि 'हम देख चुके हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स लोगों के बर्ताव को प्रभावित कर सकते हैं. कई बार ये आपराधिक काम करने को भी उकसा सकते हैं. इसलिए हम 16 साल और उससे कम उम्र के छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं.'

अभी इस प्रस्ताव पर हो रहा है विस्तार

'इस प्रस्ताव पर अभी भी विचार हो रहा है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां से नियम लागू किए जा चुके हैं.' दरअसल मलेशिया के स्कूलों में ऑनलाइन वायलेंस, साइबर बुलिंग और निगेटिव सोशल मीडिया इंफ्लूएंस को देखते हुए चिंता बढ़ी हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया हैं. इतना ही नहीं मलेशिया की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर eKYC लगाना चाहती है. इससे कम उम्र के बच्चों की पहचान की जा सकती है और उन्हें सोशल मीडिया पर एकाउंट बनाने से रोका जा सकता हैं.

