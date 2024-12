Train Viral Video News: आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने की दीवानगी ने कई लोगों को खतरनाक हादसों का शिकार बना दिया है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला श्रीलंका में देखने को मिला, जहां एक चीनी महिला पर्यटक चलती ट्रेन से गिरकर हादसे का शिकार हो गई. यह घटना कोलंबो के पास रविवार को हुई.

रील बनाने के दौरान हुआ हादसा

चीनी महिला ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर खूबसूरत समुद्री तट का आनंद ले रही थी. रील के लिए उसने खतरनाक पोज दिया, जिसमें वह रेलिंग पकड़कर पीछे की ओर लटक रही थी. उसकी दोस्त इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रही थी. तभी ट्रेन की गति तेज हुई और रेलवे ट्रैक के पास लगे एक पेड़ की टहनी से महिला टकरा गई. संतुलन बिगड़ने पर वह नीचे गिर गई.

A Chinese tourist had a heart-stopping moment while traveling on Sri Lanka's coastal railway line. She fell from the train after being struck by a tree branch while trying to record a video.



Fortunately, she landed on a bush, which broke her fall and miraculously left her