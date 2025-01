रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है. इसी बीच महाकुंभ के संगम में रूस और यूक्रेन के नागरिक एक साथ भजन करते हुए नजर आए.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए पहुंच रह हैं. महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है. महाकुंभ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख ये कहा जा सकता है कि ये संगम दुश्मन देशों को जोड़ने का काम कर रहा है. दरअसल, वीडियो में रूस और यूक्रेन के लोग एक साथ बैठकर भजन-कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं.

भक्ति में डूबे रूस-यूक्रेन

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से यद्ध चल रहा है. लेकिन महाकुंभ की धरती पर सबका संगम हो गया है. दोनों देश के नागरिक एक साथ बैठकर भक्ति रस में डूबे हुए हैं. यूक्रेन, रूस, फ्रांस सहित अन्य देशों से पहुंचे लोग भारतीय परिधानों में हैं. वीडियो में पुरुष कुर्ता-धोती पहने हुए हैं. वहीं महिलाएं भी साड़ी में नजर आ रही हैं. यहां लोग हरे राम, हरे कृष्णा जैसे गीतों पर डांस कर रहे हैं. यूक्रेन और रूस से आए लोगों के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद हैं.

#WATCH | #KumbhOfTogetherness | Prayagraj, Uttar Pradesh: Saints from Russia and Ukraine perform 'kirtan' and prayers at the Maha Kumbh. (22.01) pic.twitter.com/wKfouQMora

ये भी पढ़ें-26 जनवरी क्यों मनाते हैं? पुलिस वाले अंकल का जवाब सुनकर पकड़ लेंगे माथा, देखें Viral Video

वायरल वीडियो

वायरल हो रहे वीडिय में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के लोग एक साथ महाकुंभ में भर्जन-कीर्तन गाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दोनों देश एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं. वहां महाकुंभ में दोनों ही देश के लोग एक ही जगह खड़े होकर हाथ बांधे प्रार्थना कर रहे हैं. सभी एक साथ सनातनी रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं. ये नजारा महाकुंभ में श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद के शिविर का है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.