महाकुंभ में बाबाओं द्वारा यूट्यूबरों को जमकर कूटा जा रहा है. एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में एक यूट्यूबर को बाबा की नकल करना महंगा पड़ गया. बाबा ने ऑन कैमरा ही उसके गाल पर थप्पड़ पर थप्पड जड़ दिए. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में एक शख्स को थप्पड़ मारते दिख रहा बाबा महाकाल गिरी बाबा हैं, जो पिछले 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखे हुए हैं. 29 जनवरी को एक यूट्यूबर वीडियो बनाने के लिए महाकाल गिरी बाबा के साथ एक हाथ उठाकर चलने लगा. यह हरकत बाबा को पसंद नहीं आई.

बाबा को युवक की हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिए. यूट्यूबर महाकाल गिरी बाबा की नकल करके कॉन्टेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था.

