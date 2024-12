मध्य प्रदेश के माचलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पेट्रोल पंप के ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले चोर ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और फिर लॉकर में रखे लाखों रुपये को लेकर फरार हो गया. यह घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर रात अंधेरे में पेट्रोल पंप के ऑफिस में दाखिल होता है. ऑफिस में घुसते ही उसे भगवान की मूर्ति दिखती है. फिर चोर भगवान के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगने लग जाता है. इसके बाद वह तलाशी लेता और वहां रखे लगभग 1.6 लाख रुपये को लेकर फरार हो जाता है.

यह वारदात जीरापुर-माचलपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप की है. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई. चोरी की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

CCTV footage shows the thief praying to a deity inside the office before ransacking the place and stealing the cash.



