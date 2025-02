सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बच्ची ने Johny Johny Yes Papa कविता को भोजपुरी में गा कर सुनाया है.

अपने अनोखे और गजब के टैलेंट से लोग सोशल मीडिया पर फेमस हो रहे हैं. सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बचपन की बातें करते ही सबसे पहले जो कविता याद आती है वो है, Johny Johny Yes Papa. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कविता को किसी और भाषा में भी गाया जा सकता है. लेकिन एक बच्ची ने बड़े सुरीले अंदाज में इसका भोजपुरी वर्जन गाया है.

जॉनिया रे जॉनिया...

Johny Johny Yes Papa कविता को हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक बच्ची अंग्रेजी की इस कविता को भोजपुरी में गाते हुए नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की एक पियानो लिए इंग्लिश की इस कविता के भोजपुरी वर्जन को बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही है. लड़की ने इस कविता में म्यूजिक भी खुद से दिया है. लड़की ने इस कविता का भोजपुरी वर्जन कुछ इस तरह बनाया है.

जॉनिया रे जॉनिया,

हां बाबू जी,

चीनी खइले बानी,

न बाबू जी!

झूठ मति बोलिये,

हां बाबू जी!

मुंहवा तो खोल, हां बाबू जी!

Bhojpuri version sounds better than the original 🤩 pic.twitter.com/VRm1i4d9ya

यूजर्स ने किया कमेंट

लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रही है. वीडियो को सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार मिल रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स के @_kumbhkaran नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक यूजर ने लिखा - वाइब तो है, दूसरे यूजर ने लिखा - वाह, आप मुंबई आ रहे हो, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा - वाह मजा आ गया.

