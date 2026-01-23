Viral: शगुन के पैसे से दुल्हन ने खरीदा पेट्रोल, लाखों दर्शकों का दिल छू गया नईनवेली दुल्हन का ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई-नवेली दुल्हन ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, और इंटरनेट उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पा रहा है.

आज कल सोशल मीडिया पर आएदिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है. अब सोशल मीडिया पर शादियों की रील भी जमकर वायरल होती है. अक्सर हम देखते है कि ज़्यादातर कपल शादी के तोहफ़े के पैसों से छुट्टियों, शॉपिंग या इधर-उधर घूमने के साथ अपने शादीशुदा जीवन की शुरूआत करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई-नवेली दुल्हन ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, और इंटरनेट उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पा रहा है. इस वीडियो नई कपल की गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है.



ब्राइडल लुक में नजर आ रही है दुल्हन



इस वीडोय में दिख रहा है कि दुल्हन अभी भी अपने पूरे ब्राइडल लुक में हैं.जैसे ही उनकी कार पेट्रोल पंप पर पहंची तो एक बुज़ुर्ग पेट्रोल पंप कर्मचारी पास आता है और पूछता है कि उन्हें कितना फ्यूल चाहिए. जैसे ही दूल्हा जवाब देने वाला होता है, दुल्हन धीरे से बीच में आती है और कहती है कि वह इसे संभालेगी. इसके बाद जो हुआ, उसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया. वह शादी में मिले शगुन के लिफाफे निकालती है,और उनमें से 2100 रुपये गिनकर अटेंडेट को देती है और फ्यूल भरने को कहती है.

शादीशुदा जीवन की शरुआत

कई लोगों के लिए, यह दिखाता है कि कपल ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे शुरू करने का फैसला किया - दिखावटी खर्च के बजाय आपसी सम्मान, मिलकर ज़िम्मेदारी उठाने और सोच-समझकर फैसले लेने के साथ

11 मिलियन से ज्यादा व्यूज

'punjabinature.1' हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को पहले ही 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट्स में खूब तारीफ़ की और इस जेस्चर को ताज़गी भरा और मीनिंगफुल बताया.

एक यूज़र ने लिखा, "उस अंकल को लगा कि वह उन्हें दे रही है." दूसरे यूज़र ने लिखा, "ये असली वीडियो नहीं है, एक रील है और न ही ये नए शादीशुदा हैं." तीसरे यूज़र ने लिखा, "यह जानबूझकर शूट की गई एक रील थी." चौथे यूज़र ने कहा, "रिलेशनशिप की शुरुआती स्टेज."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से