FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

कौन है Adar Poonawalla? जिसने IPL टीम RCB को खरीदने के लिए जाहिर की दिलचस्पी

कौन है Adar Poonawalla? जिसने IPL टीम RCB को खरीदने के लिए जाहिर की दिलचस्पी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया

2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया

Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?

Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?

17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच

17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

Viral: शगुन के पैसे से दुल्हन ने खरीदा पेट्रोल, लाखों दर्शकों का दिल छू गया नईनवेली दुल्हन का ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई-नवेली दुल्हन ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, और इंटरनेट उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पा रहा है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 23, 2026, 02:31 PM IST

Viral: शगुन के पैसे से दुल्हन ने खरीदा पेट्रोल, लाखों दर्शकों का दिल छू गया नईनवेली दुल्हन का ये वीडियो

bride viral video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज कल सोशल मीडिया पर आएदिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है. अब सोशल मीडिया पर शादियों की रील भी जमकर वायरल होती है. अक्सर हम देखते है कि ज़्यादातर कपल शादी के तोहफ़े के पैसों से छुट्टियों, शॉपिंग या इधर-उधर घूमने के साथ अपने शादीशुदा जीवन की शुरूआत करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नई-नवेली दुल्हन ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, और इंटरनेट उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पा रहा है. इस वीडियो नई कपल की गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है. 


ब्राइडल लुक में नजर आ रही है दुल्हन


इस वीडोय में दिख रहा है कि दुल्हन अभी भी अपने पूरे ब्राइडल लुक में हैं.जैसे ही उनकी कार पेट्रोल पंप पर पहंची तो एक बुज़ुर्ग पेट्रोल पंप कर्मचारी पास आता है और पूछता है कि उन्हें कितना फ्यूल चाहिए. जैसे ही दूल्हा जवाब देने वाला होता है, दुल्हन धीरे से बीच में आती है और कहती है कि वह इसे संभालेगी. इसके बाद जो हुआ, उसने लाखों दर्शकों का दिल छू लिया. वह शादी में मिले शगुन के लिफाफे निकालती है,और उनमें से 2100 रुपये गिनकर अटेंडेट को देती है और फ्यूल भरने को कहती है.

शादीशुदा जीवन की शरुआत

कई लोगों के लिए, यह दिखाता है कि कपल ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे शुरू करने का फैसला किया - दिखावटी खर्च के बजाय आपसी सम्मान, मिलकर ज़िम्मेदारी उठाने और सोच-समझकर फैसले लेने के साथ

11 मिलियन से ज्यादा व्यूज

'punjabinature.1' हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को पहले ही 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट्स में खूब तारीफ़ की और इस जेस्चर को ताज़गी भरा और मीनिंगफुल बताया.

एक यूज़र ने लिखा, "उस अंकल को लगा कि वह उन्हें दे रही है." दूसरे यूज़र ने लिखा, "ये असली वीडियो नहीं है, एक रील है और न ही ये नए शादीशुदा हैं." तीसरे यूज़र ने लिखा, "यह जानबूझकर शूट की गई एक रील थी." चौथे यूज़र ने कहा, "रिलेशनशिप की शुरुआती स्टेज."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?
Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?
17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच
17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच
'बॉर्डर 2' का भी बाप है बॉलीवुड की ये 9 फिल्में, 4घंटे 15मिनट वाली 1970 की इस ब्लॉकबस्टर का आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड
'बॉर्डर 2' का भी बाप है बॉलीवुड की ये 9 फिल्में, 4 घंटे 15 मिनट वाली 1970 की इस ब्लॉकबस्टर का आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड
कितने पढ़े-लिखे थे Nirmal Jit Singh Sekhon? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखा रहे हैं दिलजीत दोसांझ
कितने पढ़े-लिखे थे Nirmal Jit Singh Sekhon? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखा रहे हैं दिलजीत दोसांझ
MORE
Advertisement
धर्म
Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
MORE
Advertisement