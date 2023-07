Video: आम खाने पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ ! ऐसा फंसा कि बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम

डीएनए हिंदी: पेड़ पर चढ़ने में सबसे माहिर जानवर तेंदुए को माना जाता है यह बड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं. तेंदुओं के तेजी से पेड़ पर चढ़ने की बात तो समझ आती है लेकिन ये तेंदुआ चढ़ते-चढ़ते इतने ऊपर पहुंच गया कि फिर समझ ही नहीं आया कि उतरे कैसे. आज हम आपको इसी तेंदुए का एक ऐसा ही वीडियो दिखाएंगे जिसमें यह पेड़ पर चढ़ तो बड़े आराम से गया लेकिन उसके बाद नीचे नहीं उतर पाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप तेंदुए को आम के पेड़ पर फंसा हुआ दिख रहा है.

तेंदुए के लिए पेड़ पर चढ़ने का एडवेंचर वैसे तो आम बात है लेकिन इस आम के पेड़ पर चढ़ना इसके लिए मुसीबत बन गया. यह एडवेंचर इतना खतरनाक साबित हुआ कि मदद के लिए फायर फाइटर्स की टीम बुलानी पड़ी. ऐसा इसलिए क्योंकि यह खुद उतर नहीं पा रहा था और उसे पेड़ पर फंसे कई घंटे हो चुके थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ पेड़ की ऊंची डाली पर खड़ा हुआ है. वीडियो में वहां खड़े लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं. पेड़ पर फंसे इस तेंदुए को फॉरेस्ट टीम और फायरफाइटर्स ने रेस्क्यू किया. इसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी थी.

वीडियो को IFS ऑफिसर प्रवीण कसवान ने ट्विटर पर शेयर किया है वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि वन्यजीव मैनेजमेंट में रोज एडवेंचर होते हैं. जरा सोचिए कि तेंदुआ वहां तक कैसे पहुंचा होगा और इसे नीचे खड़ी भीड़ ने घेरा हुआ था. हमें इसे बचाना था. प्रवीण कसवान ने ट्विटर थ्रेड में बताया कि यह घटना करीब 3 महीने पुरानी है. इस तेंदुए को नीचे उतारने में फॉरेस्ट टीम को 7 से 8 घंटे का टाइम लगा. इस वायरल वीडियो को अब तक 30 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Wildlife management is a field of daily adventure. Now imagine how this leopard reached there & surrounded by sea of people. We had to rescue him. pic.twitter.com/qvqSdKTzWD