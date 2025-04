केकेआर और एसआरएच के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड ईडन गार्डेंस पर आईपीएल का 15वां मैच खेला गया. इस मैच में कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह हरा दिया. इस हार के हार सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

KKR vs SRH

TRENDING NOW

कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच गुरुवार को IPL का 15वां मैच खेला गया. इस मैच में कोलकाता ने बाजी मार ली. इस सीजन के पहले मैच में एसआरएच ने पहला मैच जीता था, इसके बाद टीम उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. टीम की हार का सिलसिला लगातार जारी है. टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. केकेआर ने खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे.

काव्या मारन

SRH की टीम को 200 का लक्ष्य देखकर लगा होगा कि उनके धुरंधर बल्लेबाज इसे आसानी से चेज कर लेंगे. लेकिन बैटिंग करने उतरी SRH की टीम के विकेट 1-1 करके लगातार गिरने लगे, जिसके चलते लास्ट में 16.4 ओवर में उनकी पूरी टीम मात्र 120 रनों पर ऑलआउट हो गई और KKR ने 80 रनों से इस मैच को जीत लिया. अब लगातार हो रही हार को देखते हुए सोशल मीडिया पर काव्या मारन और पूरी एसआरएच टीम पर मीम्स बन रहे हैं.

Kavya Name Ki Apsara Bhi Ro Rahi Hai 😂😂😂 Asuro Ko Pala Hai To Rona To Padega 🤣🤣#KKRvsSRH pic.twitter.com/s46lLTWlOI— chacha (@meme_kalakar) April 3, 2025

Kavya Maran after the match #KKRvsSRH pic.twitter.com/EsGjotb100

— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) April 3, 2025

ये भी पढ़ें-आईपीएल में हैदराबाद की सबसे बड़ी हार, केकेआर ने 80 रनों से दर्ज की जीत

सोशल मीडिया पर मीम्स हुए वायरल

इस मीम में देखा जा सकता है कि SRH की लागातार हार के बाद मीमर ने एसआरएच के बल्लेबाजों को असुर बताते हुए नवरात्रि में उनकी शक्तियों के कम हो जाने की बात की है. ये मीम लोगों द्वारा खूब शेयर और लाइक किया जा रहा है.

वहीं, एक मीमर ने एक फेमस मीम टेम्पलेट में काव्या मारन के फेस को लगाकर उन्हें बोलते हुए दिखाया है कि पिछले सीजन हमारे प्लेयर्स की बैटिंग कुछ और थी और इस सीजन कुछ और है.

200 ni ban pa raha pic.twitter.com/6myjw4UfLB

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.