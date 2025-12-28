‘किरीस का गाना सुनेगा…’, एक Video और बदल गई इस अनाथ बच्चे की जिंदगी; जानें कौन है वायरल धूम बॉय

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रेंडिंग

Viral Video: बेहद कम उम्र में माता-पिता को खो देने वाला एक अनाथ बच्चा, जो कभी कूड़ा बीनकर अपना पेट भरता था, आज अपनी आवाज की वजह से लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 28, 2025, 07:27 PM IST

सोशल मीडिया कभी-कभी ऐसी कहानियों को सामने लाता है, जो आंखें नम कर देती हैं और दिल को उम्मीद से भर देती हैं. झारखंड के जमशेदपुर से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है. बेहद कम उम्र में माता-पिता को खो देने वाला एक अनाथ बच्चा, जो कभी कूड़ा बीनकर अपना पेट भरता था, आज अपनी आवाज की वजह से लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है. यही है पिंटू उर्फ धूम, जिसे लोग अब ‘धूम बॉय’ के नाम से जानते हैं. 

सालों तक उसने कूड़ा बीनकर अपनी जिंदगी चलाई

मां-बाप की ममता और सुरक्षा जब बचपन में ही छिन जाए, तो जिंदगी आसान नहीं रह जाती. जमशेदपुर का पिंटू उर्फ धूम भी उन्हीं बच्चों में से एक है, जिसकी जिंदगी ने बहुत कम उम्र में ही कठोर मोड़ ले लिया. माता-पिता के गुजर जाने के बाद वह हालातों के सहारे बड़ा हुआ. न ठीक से पढ़ाई, न खेलने का बचपन, बस पेट भरने की जद्दोजहद. कई सालों तक उसने कूड़ा बीनकर अपनी जिंदगी चलाई. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. धूम को खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी साधारण सी आवाज एक दिन उसकी पहचान बन जाएगी. कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का मशहूर गाना अपने अनोखे अंदाज में गाता नजर आया. वीडियो में उसके कपड़े साधारण थे, हालात उसकी मजबूरी बयान कर रहे थे, लेकिन आवाज में ऐसा जादू था जिसने लोगों को रोक लिया.

वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया

वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. “किरीस का गाना सुनेगा?” वाला डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया. इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज आए, हजारों रील्स बनीं और मीम्स की बाढ़ आ गई. हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर यह बच्चा है कौन, जिसकी आवाज में इतनी सच्चाई और मासूमियत है. 

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

जमशेदपुर का एक अनाथ बच्चा है

जब लोगों को पता चला कि वायरल वीडियो में दिख रहा लड़का जमशेदपुर का एक अनाथ बच्चा है, जो कूड़ा बीनकर गुजर-बसर करता था, तो कहानी ने और भावुक मोड़ ले लिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने न सिर्फ उसके टैलेंट की तारीफ की, बल्कि उसके भविष्य को लेकर भी चिंता और समर्थन जताया. आज धूम उर्फ पिंटू सोशल मीडिया पर एक पहचान बन चुका है. एक छोटे से वीडियो ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी है. यह कहानी सिर्फ वायरल होने की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहती है.

