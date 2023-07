Jammu Kashmir: रामबन में पर्वत से बरसने लगी चट्टानें, लोग बोले- पत्थरबाज पहाड़, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में जमकर पहाड़ों से पत्थर गिरे हैं. पंतियाल क्षेत्र में अचानक तेजी से बर्फीली चट्टानें सड़कों पर गिरने लगीं. लोग पहाड़ी पर थे तभी सफेद गुबार आया और एक के बाद एक पत्थर छिटकर जमीन पर गिरने लगे. भूस्खलन की यह घटना कैमरे में कैद हो गई. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

भूस्खलन की वजह से सोमवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया जिसकी वजह से सैंकड़ों गाड़ियां फंसी रह गई. लोग इस आशंका में थे कहीं कोई गाड़ी ही न पत्थरों की चपेट में आ जाए. अगर ऐसा होता तो यह घटना जानलेवा साबित हो सकती थी.

लोग बोले पत्थरबाज है ये पहाड़



पहाड़ों से पत्थर जमीन पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई फेंक रहा हो. एक के बाद एक पहाड़ों से पत्थर उसी तरह टूटकर गिर रहे थे जैसे लोग पत्थरबाजी करते हैं. लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह पहाड़ ही पत्थरबाज पहाड़ है.



देखिए पहाड़ों की पत्थरबाजी-



NH 44 UPDATE: Continous shooting stones have damaged the steel tunnel to a large extent. Traffic will not ply till clearance work completes@OfficeOfLGJandK @JmuKmrPolice @ZPHQJammu @igpjmu @Traffic_hqrs @JKTransportDept @Rameshkumarias @diprjk @RambanPolice @dcramban pic.twitter.com/txWcXUCjo7