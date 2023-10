'INDIA' को गुडबाय कहकर पत्रकार ने हमास के खिलाफ थामी बंदूक, पत्नी को लिखा भावुक पोस्ट

डीएनए हिंदी: इजरायल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है. इजरायल पर हमास एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है. जिसके चलते सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई है. इन हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 300,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है. लोगों से भी आग्रह किया कि वह भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं. इस बीच इजरायल के एक पत्रकार ने हमास को सबक सिखाने के लिए हथियार उठाने के ऐलान किया है. पत्रकार हनान्या नफ्ताली ने देश के लिए लड़ने से पहले अपनी पत्नी को दिल छू लेने वाला ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पत्रकार हनान्या नफ्ताली ने लिखा, 'मुझे अपने देश इजरायल की सेवा और रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है. मैंने अपनी पत्नी इंडिया को अलविदा कहा, जिसने मुझे ईश्वर के आशीर्वाद और सुरक्षा के साथ भेजा है. अब से वह (पत्नी) मेरी ओर से ट्विटर पर पोस्ट करेंगी, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें.' नफ्ताली इजरायली पत्रकार हैं. उन्होंने देश के लोगों से युद्ध में लड़ने का आग्रह किया है.

I am drafted as well to serve and defend my country Israel. 🇮🇱



I said goodbye to my wife India, who sent me with blessings and protection of God. From now on she will be managing and posting on my behalf so be nice to her. 😉🇮🇱😊 @indianaftali pic.twitter.com/K8O56kAQH7