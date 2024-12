Viral Video News: IPS अधिकारी अभिषेक पल्लव सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. उनकी रील्स फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स बड़े ध्यान से देखते हैं. दरअसल, IPS साहब कभी रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने वालों को फटकार लगाते नजर आते हैं, तो कभी उन्हें समझते. कई बार तो कईयों का सीधा चालान तक कर देते हैं. ताजा मामला भी एक कपल से जुड़ा हुआ है. दरअसल, यह कपल बाइक से बिना हेलमेट जा रहा होता है.

ऐसे में IPS की टीम उन्हें रोकती है. फिर अधिकारी साहब उन्हें समझाते हैं कि हेलमेट कितना जरूरी है. वह समझाते हुए मजाकिया लहजे में शख्स की पत्नी को कहते हैं- दूसरी शादी करने का इरादा है क्या? इस पर सब हंसने लगते हैं.

पत्नी को समझाइए सर

​यह क्लिप 33 सेकंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे पुलिस वाले खड़े हैं और यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों को रोक रहे हैं. ऐसे में जब एक कपल बाइक से गुजर रहा होता है, तो उन्हे भी रोका जाता है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता है. ऐसे में पुलिस अधिकारी को देखते ही शख्स कहता है कि आगे से ध्यान रखेंगे. इस पर IPS अधिकारी साहब कहते हैं कि ध्यान कहां रखते हों यार.

Bro got saved, all thanks to his beautiful wife 😹😹 pic.twitter.com/BAtOf4fimv