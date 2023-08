'क्यूट' BJP नेता की पत्नी को ढूंढ रहे थे इंटरनेट यूजर्स, मिला मजेदार जवाब

डीएनए हिंदी: नागालैंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना सोशल मीडिया के नए फेवरेट बन चुके हैं. छोटी आंखों का फायदा बताकर उन्होंने इस कदर लोगों का दिल जीता कि अब हर कोई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है. इसी राह पर आगे बढ़ते हुए लोग उनकी लाइफ पार्टनर यानी पत्नी के बारे में सर्च कर रहे हैं. यह जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद तेमजेन ने दी.

उन्होंने ट्विटर पर एक स्क्रीन शॉट शेयर किया. इसमें दिख रहा है कि लोग तेमजेन की उम्र, पत्नी, बायोग्राफी और उनकी वायरल वीडियो सर्च कर रहे हैं. इस सर्च पैटर्न पर चुटकी लेते हुए लिखा, इस गूगल सर्च ने मुझे एक्साइटमेंट से भर दिया है. इसके साथ उन्होंने एक फनी इमोजी लगाई और आगे लिखा कि मैं भी अभी अपनी पत्नी तलाश ही रहा हूं.

Ayalee, @Google search excites me.😆



I am still looking for her! pic.twitter.com/RzmmgyFFeq