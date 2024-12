चेन्नई एयरपोर्ट पर शनिवार को एक भयावह नजारा देखने को मिला. एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान अचानक हिचकोले खाने लगा. यह देखकर यात्रियों की जान हलक में आ गई. गनीमत यह रही कि पालयट ने वक्त रहते विमान पर कंट्रोल पा लिया और लैंड नहीं किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social media) पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल कहर बरपा रहा है. उत्तरी तटीय तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान की वजह से हवाएं 85 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है. इस तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा.

वीडियो में हिचकोले मारता दिखा विमान

इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 683 शनिवार शाम चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट रनवे पर उतरने वाली है कि तभी चक्रवात फेंगल की वजह से लड़खड़ाने लगती है. ऐसा लगने लगता कि जैसे वो गिरने वाली है, तभी पायलट अपनी सूजबूझ से फ्लाइट कर कंट्रोल पा लेता है.

🔴 An IndiGo A321neo battled winds while attempting to land at Chennai as Cyclone Fengal swept through the region. In response to the severe weather, the airport has halted all flight operations until 4:00 AM on December 1, 2024.#Indigo #Fengal #Airbus #Avgeek pic.twitter.com/HVvLc6QJ7g