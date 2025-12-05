IndiGo की वजह से अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए दूल्हा–दुल्हन, परिवार ने कर दिया सही जुगाड़ … वीडियो वायरल

IndiGo flight: एक शादी के रिसेप्शन में अचानक ऐसा बदलाव आया कि सब लोग चौंक गए. परिवार ने आखिरी वक्त पर जो अलग तरीका अपनाया, उसका वीडियो अब हर जगह तेजी से फैल रहा है.

कर्नाटक के हुबली में एक ऐसा रिसेप्शन हुआ, जिसकी कहानी सुनकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन का असर इस बार एक नवविवाहित जोड़े पर ऐसा पड़ा कि उन्हें अपने ही रिसेप्शन में वीडियो कॉल के जरिए शामिल होना पड़ा. मेहमानों के सामने दूल्हा–दुल्हन की कुर्सियों पर दुल्हन के माता–पिता बैठे दिखे और मंच पर बड़ी स्क्रीन के जरिए ऑनलाइन रिसेप्शन कराया गया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह अनोखा आयोजन तेजी से चर्चा में है.

कैसे बना रिसेप्शन ‘डिजिटल कार्यक्रम’?

हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर संगम दास की शादी 23 नवंबर को हुई थी. शादी के बाद परिवार ने 2 और 3 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में भव्य रिसेप्शन की तैयारी कर रखी थी. मेहंदी से लेकर सजावट तक, हर इंतजाम पूरा था और मेहमान तय समय पर पहुंचने लगे थे. लेकिन रिसेप्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले पूरा प्लान उलट गया.

IndiGo ने दिया बड़ा झटका

कपल ने 2 दिसंबर की सुबह भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए हुबली की फ्लाइट बुक की थी. कुछ रिश्तेदारों ने भुवनेश्वर–मुंबई–हुबली का रूट लिया था. लेकिन सुबह 9 बजे की फ्लाइट पहले तो लगातार लेट होती रही और फिर अगले दिन 3 दिसंबर की सुबह करीब 4–5 बजे अचानक कैंसिल कर दी गई. परिवार को समझ आ गया कि दूल्हा–दुल्हन अब समय पर नहीं पहुंच पाएंगे.

परिवार ने लिया झटपट फैसला

A newlywed techie couple was forced to attend their own reception virtually after IndiGo cancelled their Bhubaneswar–Hubballi flights. With guests already invited, the bride’s parents set up a big screen at the venue.#IndigoDelay #indigochaos #Indigo #FlightCancellations pic.twitter.com/y7r1SH32Il December 5, 2025

रिसेप्शन कैंसिल करने से मेहमानों को तकलीफ होती, इसलिए परिवार ने तकनीक का सहारा लिया. इवेंट हॉल में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और मेधा–संगम लाइव वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं, स्टेज पर उनकी जगह दुल्हन के माता–पिता बैठे और मेहमानों का स्वागत किया।दुल्हन की मां ने बताया कि “जब पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो दिल टूट गया. लेकिन मेहमान आ चुके थे, इसलिए सोचकर भी नहीं रुके। आखिरकार ऑनलाइन ही सही, पर कार्यक्रम पूरा किया.

