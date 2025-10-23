अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल

Indian Trucker Accident California: अमेरिका से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर एक भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर हैं.

Indian Trucker Accident California: अमेरिका से एक भीषड़ ट्रक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां पर इस हादसे में एक ट्रक बेकाबू होकर कई लोगों को रौंदता हुआ चला गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत भी हुई है. जशनप्रीत सिंह नाम के एक 21 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में हुए इस हादसे का जिम्मेदार बताया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार भारतीय ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है.

नशे में था जशनप्रीत

अमेरिकी समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने पुष्टि की है कि जशनप्रीत नशे में था. पुलिस के मुताबिक जशनप्रीत सिंह, एक अवैध अप्रवासी, पर नशे में गंभीर वाहन हत्या का आरोप है, जब उसकी बड़ी गाड़ी सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक फ्रीवे पर धीमी गति से चल रहे ट्रैफ़िक में घुस गई. रिपोर्टों के अनुसार, जशनप्रीत सिंह ने 2022 में दक्षिणी अमेरिकी सीमा पार की और उसी वर्ष मार्च में कैलिफ़ोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों द्वारा उसे पहली बार रोका गया.

टकराव के कारण लगी थी आग

हालांकि बाद में जो बाइडेन प्रशासन ने अपनी 'हिरासत के विकल्प' नीति के तहत उन्हें देश के अंदरूनी हिस्सों में छोड़ दिया, जो कुछ प्रवासियों को आव्रजन सुनवाई की प्रतीक्षा करते हुए स्वतंत्र रहने की अनुमति देती है. आई-10 फ्रीवे पर हुई यह घातक दुर्घटना सिंह के फ्रेटलाइनर ट्रैक्टर-ट्रेलर के डैशकैम पर कैद हो गई. इस फुटेज में ट्रक को एक एसयूवी से टकराते हुए दिखाया गया है. इसी टकराव के कारण आग लगी और तीन लोगों की मौत हो गई.

