Viral News: भारतीय रेलवे के जनरल कोच की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल ही में ट्रेन नंबर 12303 'पूर्वा एक्सप्रेस' के AC कोच की स्थिति ने सभी को हैरान कर दिया है. पटना आने से पहले एक यात्री ने AC कोच का वीडियो शेयर किया, जिसमें भीड़ और अव्यवस्था साफ नजर आ रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री सीटों के आस-पास खड़े हैं. वॉशरूम के पास भी लोग बैठे हुए हैं. यह स्थिति जनरल डिब्बे जैसी लग रही थी. जो AC कोच के मानकों से बिलकुल मेल नहीं खाती.

इस वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर गंधर्व विनायक राय (@simplyvinayak) ने शेयर किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल मंत्रालय (@RailMinIndia) को भी टैग किया. वीडियो के कैप्शन में शख्स ने लिखा कि पटना के पास AC कोच अब जनरल डिब्बे जैसा नजर आ रहा है. उसने पहले ही रेल मदद नंबर पर शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन रेलवे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.

Please see the video and see the state of train in AC reservation in train no. 12303 poorva express. Near patna. It feal like general compartment. Already complaint on rail madam no. 2024121005214..even 45min passed , no response from railway. pic.twitter.com/5m2Us7zq3A