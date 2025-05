Indian Air Force female pilot: भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पर तरह-तरह के फेक दावे किये जा रहे हैं. इन्हीं दावों में एक दावा यह भी है कि भारतीय वायुसेना की एक पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है. हालांकि, यह दावा फेक है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. PIB के फैक्ट चेक में इस दावे का खंडन किया गया है.

PIB Fact Check के मुताबिक, 'भारतीय वायुसेना की महिला पायलट को नहीं पकड़ा गया है. पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहे हैं कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है. यद दावा फेक है.'

सोशल मीडिया पर फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की महिला पायलट स्क्वांड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ पिया गया है. पाकिस्तान ने महिला को तब पकड़ा जब वह जेट से नीचे कूद गई थीं. इस घटना का वीडियो भी है. हालांकि, चाय पीनी है. अभिनंदन के बाद एक और.'

Indian Female Air Force pilot has NOT been captured🚨



Pro-Pakistan social media handles claim that an Indian Female Air Force pilot, Squadron Leader Shivani Singh, has been captured in Pakistan.#PIBFactCheck



❌ This claim is FAKE!#IndiaFightsPropaganda@MIB_India… pic.twitter.com/V8zovpSRYk