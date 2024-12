Anand Mahindra: सोशल मीडिया पर अक्सर आनंद महिंद्रा एक्टिव रहते हैं. देश-दुनिया के तमाम मुद्दों पर बड़े बेबाकी से अपनी राय रखने वाले दिग्गज उद्योगपति ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया, जिसमें मैसूर सैंडल साबुन बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है. उन्होंने इस वीडियो को देखकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया. बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी भी इस साबुन के फैन रह चुके हैं.

मैसूर सैंडल साबुन

मैसूर सैंडल साबुन की खासियत इसके 100% शुद्ध चंदन तेल से बने होने में है. यह साबुन कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) का उत्पाद है और सालों से यह साबुन भारतीय बाजार में लोकप्रिय है. इस साबुन की सुगंध और गुणवत्ता ने इसे लोगों के दिलों में एक खास स्थान दिलवाया है.

महेंद्र सिंह धोनी भी थे ब्रांड एंबेसडर

इस साबुन के साथ जुड़े एक और दिलचस्प कहानी है. दरअसल, महेंद्र सिंह धोनी 2006 में इसके ब्रांड एंबेसडर रहे थे. आज भी यह साबुन अपने परंपरागत रूप में बिकता है और इसके गुणों को लोग आज भी याद करते हैं. आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुझे खुशी हो रही है कि यह ब्रांड अभी भी उतना ही लोकप्रिय है और मैं इसे फिर से खरीदने का मन बना रहा हूं.' इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने साबुन की सुगंध को भी याद किया, जो न सिर्फ उनकी बल्कि कई अन्य लोगों की भी पसंद रही है.

Overwhelmed by nostalgia upon seeing this clip.



Delighted to see that it survives—and thrives.



Going to start buying it again and inhaling the fragrance of tradition!



(Video courtesy @amshilparaghu )pic.twitter.com/86HAVXR2yp