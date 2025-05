India Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस बार उन्होंने भारतीय ड्रोन को न रोकने की जो वजह बताई, उसने सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल पैदा कर दिया. वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने कहा कि ड्रोन हमला हमारी सैन्य लोकेशन जानने के लिए था और इसलिए उसे जानबूझकर नहीं रोका गया, ताकि हमारी पोजिशन लीक न हो. उनका यह बयान खुद पाकिस्तान के लोगों को भी हजम नहीं हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर आसिफ का जमकर मजाक उड़ाया.

ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत-पाक सीमा पर ड्रोन गतिविधियां तेज हो गई हैं. बीते दिनों भारतीय ड्रोनों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिससे तनाव और बढ़ गया. लेकिन ड्रोन को न रोकने का ऐसा अजीब तर्क शायद ही पहले किसी रक्षा मंत्री ने दिया हो. लोगों ने सवाल उठाए कि अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर ड्रोन उड़ने ही क्यों दिए गए?

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने तुर्किए की ड्रोन से भारत के 36 जगहों पर रची थी हमलों की साजिश, MEA ब्रीफिंग में बड़ा खुलासा

"We didn't defend against Indian drones as it would have given away our location"

- Khawaja Asif

Defence minister of pakistan and enthusiastic social media observerpic.twitter.com/QKjKpaMW0w