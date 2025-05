भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भारत-पाक युद्ध की चर्चा भी ज़ोरों पर है. सोशल मीडिया पर भारतीय सेना, ऑपरेशन सिंदू और इंडिया पाकिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं. थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमले किए हैं. सेना ने जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को नष्ट कर दिया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की है. आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर सेना के सम्मान में पोस्ट शेयर की हैं. देखें सोशल मीडिया रिएक्शन...

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू यादन ने भी भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में लिखा, 'जय हिंद की सेना.'

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए भारतीय सेना की इस कार्रवाई के समर्थन में सम्मान जाहिर किया है.

“जिन लोगों ने पहलगाम हमला किया है



वो जो भी हैं, जहाँ भी हैं



They will have to pay for it”



भारतीय सेना 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/7LTpXVKJNg