बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

ट्रेंडिंग

1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जानें कौन है खरीदार और क्यों इतनी महंगी?

हरियाणा में HR 88 B 8888 नंबर की नीलामी 1.17 करोड़ रुपये में हुई और यह देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. अनोखे नंबर पैटर्न और न्यूमरोलॉजी के कारण लोगों में इसके लिए भारी उत्साह दिखा. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी..

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 28, 2025, 06:27 PM IST

1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जानें कौन है खरीदार और क्यों इतनी महंगी?

1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट

हरियाणा में इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया एक फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. आमतौर पर नंबर प्लेट की नीलामी में कम लोग नजर आते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे. HR 88 B 8888 नंबर के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा और बोली 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. आखिर क्या है इस नंबर में खासियत, कौन है इसका खरीदार और क्यों यह देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी. 

कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया

दरअसल बीते बुधवार का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि यहां एक नंबर प्लेट ने देशभर में नया रिकॉर्ड कायम किया.  सोनीपत जिले के कुंडली आरटीओ में HR 88 B 8888 नंबर की नीलामी 1.17 करोड़ रुपये में खत्म हुई. इस नीलामी में कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि आम तौर पर ऐसे नंबर्स पर 8–12 लोग ही बोली लगाते हैं. अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर खरीदार की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इसे हिसार के 30 वर्षीय बिजनेसमैन सुधीर कुमार ने खरीदा है. उन्होंने बताया कि बोली लगाते समय उनके दिमाग में कोई तय रकम नहीं थी उन्हें सिर्फ यह खास नंबर पसंद आ गया. 

सबसे बड़ी वजह इसका अनोखा पैटर्न

इस नंबर की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसका अनोखा पैटर्न है. HR हरियाणा का कोड है, 88 कुंडली आरटीओ को दर्शाता है, जबकि B देखने में 8 जैसा लगता है. इसके आगे 8888 का सीक्वेंस इसे और खास बनाता है. न्यूमरोलॉजी में 8 को पावर, सफलता और महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए यह नंबर बेहद शुभ माना जाता है. इस खास नीलामी का बेस प्राइस 50 हजार रुपये रखा गया था. प्रतिभागियों को 1000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होते हैं. बोलियां केवल 1000 रुपये के मल्टीपल में ही स्वीकार की गईं. नीलामी जीतने के बाद खरीदार को 5 दिन में पूरी पेमेंट करनी होती है और नंबर को 90 दिन के भीतर किसी गाड़ी में रजिस्टर कराना जरूरी है. 

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता
दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
