1.17 करोड़ में बिकी भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट, जानें कौन है खरीदार और क्यों इतनी महंगी?

हरियाणा में HR 88 B 8888 नंबर की नीलामी 1.17 करोड़ रुपये में हुई और यह देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. अनोखे नंबर पैटर्न और न्यूमरोलॉजी के कारण लोगों में इसके लिए भारी उत्साह दिखा. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी..

हरियाणा में इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया एक फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. आमतौर पर नंबर प्लेट की नीलामी में कम लोग नजर आते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे. HR 88 B 8888 नंबर के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा और बोली 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. आखिर क्या है इस नंबर में खासियत, कौन है इसका खरीदार और क्यों यह देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी.

कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया

दरअसल बीते बुधवार का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि यहां एक नंबर प्लेट ने देशभर में नया रिकॉर्ड कायम किया. सोनीपत जिले के कुंडली आरटीओ में HR 88 B 8888 नंबर की नीलामी 1.17 करोड़ रुपये में खत्म हुई. इस नीलामी में कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि आम तौर पर ऐसे नंबर्स पर 8–12 लोग ही बोली लगाते हैं. अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर खरीदार की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इसे हिसार के 30 वर्षीय बिजनेसमैन सुधीर कुमार ने खरीदा है. उन्होंने बताया कि बोली लगाते समय उनके दिमाग में कोई तय रकम नहीं थी उन्हें सिर्फ यह खास नंबर पसंद आ गया.

सबसे बड़ी वजह इसका अनोखा पैटर्न

इस नंबर की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसका अनोखा पैटर्न है. HR हरियाणा का कोड है, 88 कुंडली आरटीओ को दर्शाता है, जबकि B देखने में 8 जैसा लगता है. इसके आगे 8888 का सीक्वेंस इसे और खास बनाता है. न्यूमरोलॉजी में 8 को पावर, सफलता और महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए यह नंबर बेहद शुभ माना जाता है. इस खास नीलामी का बेस प्राइस 50 हजार रुपये रखा गया था. प्रतिभागियों को 1000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस और 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होते हैं. बोलियां केवल 1000 रुपये के मल्टीपल में ही स्वीकार की गईं. नीलामी जीतने के बाद खरीदार को 5 दिन में पूरी पेमेंट करनी होती है और नंबर को 90 दिन के भीतर किसी गाड़ी में रजिस्टर कराना जरूरी है.

