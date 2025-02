IIT Baba Mimicry Viral Video: प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में जो शख्स सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो शख्स हैं अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा. आईआईटी बाबा का हर एक कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह ये महाकुंभ का मेला ही रहा. अभय सिंह के पॉपुलर होने का आलम ये है कि एक से बढ़कर एक मीडियाकर्मी और छोटे से लेकर बड़े यूट्यूबर सभी उनका इंटरव्यू कर रहे हैं. अभय सिंह ने नाम पर कई पत्रकारों की भी किस्मत चमकी, और वो भी खूब वायरल हुए, साथ ही थोड़ा सा फेम उनके हिस्से में भी आया. अब कई लोग उनकी नकल करके शोहरात हासिल कर रहे हैं, और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. इसी बीच एक लड़की जो इन दिनों आईआईटी बाबा का नकल कर रही है, वो भी जमकर वायरल हो रही हैं.

Ohh Neha You Just You defeated Farji IITian Baba , 🤣🤣🤣



आप लोग नेहा की एक्टिंग को कितने नंबर देंगे ? pic.twitter.com/WN42fuKdlZ