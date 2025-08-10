Twitter
Advertisement
Headlines

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव

अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी

Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

Advocate Daughter Fight Against IG Father: एक पुलिस अधिकारी की बेटी वकील बनते ही अपने ही पिता को आईजी रहते हुए एक गलत फैसले करने पर कोर्ट में घसीट लाई. खास बात ये है कि बेटी जिस वादी के लिए पिता को कोर्ट लाई उस वादी तक को नहीं पता था कि वह अपने पिता के खिलाफ केस लड़ रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 10, 2025, 01:36 PM IST

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

IG की बेटी ने वकील बनते ही अपने ही पिता को कोर्ट में घसीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

TRENDING NOW

बरेली का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि ये रियल लाइफ क्रिमिनल जस्टिस है. क्योंकि एक वकील बेटी ने अपने ही पिता को आईजी रहने के दौरान एक कांस्टेबल को गलत बर्खास्त करने और उसके सम्मान और नौकरी को वापस दिलाने के लिए केस लड़ा है. हैरानी की बात ये है कि कोर्ट की कार्यवाही और फैसला आने तक न जज को पता था न वादी को कि केस लड़ रहे दोनों पक्ष के लोग पिता और बेटी हैं.

यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है. यह बरेली के पूर्व आईजी डॉ. राकेश सिंह और उनकी वकील बेटी अनुरा सिंह से जुड़ा है. एक कांस्टेबल की बेगुनाही साबित करने और उसका खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए, उसने अपने ही पिता की नौकरी वापस पाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

यह मामला जनवरी 2023 का है. यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद पर त्रिवेणी एक्सप्रेस में बीएसएफ जवान की 17 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था. शिकायत और विभागीय जांच के बाद तत्कालीन आईजी राकेश सिंह ने उसे निलंबित कर दिया था और सेवा से बर्खास्त कर दिया था. लेकिन निचली अदालत ने जांच में खामियों के आधार पर तौफीक को बरी कर दिया था.

इसके बाद, तौफीक ने अपनी नौकरी फिर से शुरू करने के लिए कानूनी रास्ता चुना. उसे नहीं पता था कि जिस वकील अनुरा सिंह से वह संपर्क कर रहा था, वह उन्हीं आईजी की बेटी हैं जिसने उसे बर्खास्त किया था. लेकिन अनुरा ने रिश्ते को दरकिनार कर न्याय को प्राथमिकता दी और हाईकोर्ट में मजबूती से पैरवी की. उसने दलील दी कि बर्खास्तगी प्रक्रिया में खामियां थीं और जाँच रिपोर्ट में भी खामियां थीं. कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए न केवल विभागीय जांच को रद्द कर दिया, बल्कि उसे बहाल करने का भी आदेश दिया.
 
अनुरा ने रिश्तों से ऊपर न्याय को तरजीह दी और केस जीत लिया. अनुरा ने कहा, "हम दोनों अपना कर्तव्य निभा रहे थे. मेरे पिता सरकार की ओर से और मैं अपने मुवक्किल की ओर से. हाईकोर्ट सरकार से ऊपर है, इसलिए हमने वहीं से न्याय की गुहार लगाई और हमें न्याय मिला."
 
डॉ. राकेश सिंह ने भी अपनी बेटी की तारीफ़ करते हुए कहा, "मुझे अनुरा पर गर्व है. उसने अपना काम पेशेवर तरीके से किया और मैं भी क़ानून के दायरे में रहा. मैंने उसे हमेशा कड़ी मेहनत करने और सच्चाई के साथ खड़े रहने की सलाह दी है."

जज ही नहीं, तौफीक अहमद भी भावुक हो गए और बोले, "उन्हें पता ही नहीं था कि जिस वकील ने मेरी मदद की, वह उसी अधिकारी की बेटी है जिसने मुझे नौकरी से निकाला था. उसने रिश्तों को छोड़कर न्याय को चुना और मेरी जान बचाई."
 
बता दें कि बीते 31 जुलाई को हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसकी रिपोर्ट अब बरेली के एसएसपी को भेजी जाएगी. उसके बाद, तौफीक की औपचारिक बहाली हो जाएगी. यह मामला न केवल कानून की जीत है, बल्कि पेशेवर नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों की भी मिसाल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार
वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी
वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी
इन 4 महीने में जन्मे वहां से सोचते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, लीक से हटकर करते हैं काम
इन 4 महीने में जन्मे वहां से सोचते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, लीक से हटकर करते हैं काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE