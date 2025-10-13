Add DNA as a Preferred Source
मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान

ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती 

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

'मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप...', KBC 17 के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ इस बच्चे की हरकत देख भड़के लोग

KBC Viral Video: KBC 17 मेंअमिताभ बच्चन से बात करते हुए एक कंटेस्टेंट ने ऐसा बर्ताव किया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे बदतमीज कहा. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स बच्चे के रवैये पर नाराज हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 13, 2025, 07:44 AM IST

'मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप...', KBC 17 के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ इस बच्चे की हरकत देख भड़के लोग

KBC 17

KBC Viral Video: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 इन दिनों अपने दिलचस्प सवालों और अमिताभ बच्चन की मेजबानी की वजह से सुर्खियों में है. लेकिन इस बार शो एक कंटेस्टेंट बच्चे की हरकतों के कारण चर्चा में आ गया. हॉट सीट पर बैठे इस बच्चे ने बिग बी से ऐसे लहजे में बात की कि दर्शक नाराज हो गए. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स उसे ‘बदतमीज’ कहकर आलोचना कर रहे हैं. 

दर्शकों को बच्चे का लहजा ठीक नहीं लगा

दरअसल, हाल ही में प्रसारित एक एपिसोड में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला इशित भट्ट हॉट सीट पर पहुंचा.  शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने गेम शुरू किया, बच्चे का रवैया लोगों को अजीब लगा. अमिताभ बच्चन ने हमेशा की तरह गेम के नियम समझाने की कोशिश की, तभी इशित ने बीच में ही कहा, "मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप मुझे अभी रूल्स समझाने मत बैठना." बिग बी ने मुस्कुराकर बात संभाल ली, लेकिन दर्शकों को बच्चे का लहजा ठीक नहीं लगा. 

विनम्रता सीखनी चाहिए

इसके बाद जब बिग बी सवाल पढ़ने लगे तो इशित ने बिना ऑप्शन सुने ही कहा, सर, लॉक करो और एक मौके पर तो उसने अमिताभ बच्चन से कहा, अरे ऑप्शन डालो!" उसकी ये बात सोशल मीडिया यूजर्स को काफी रूखी लगी. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि बच्चा ‘ओवरकॉन्फिडेंट’ था और उसे विनम्रता सीखनी चाहिए. 

बिना कोई रकम जीते शो से बाहर

हालांकि, बिग बी पूरे एपिसोड में शांत और संयमित रहे. उन्होंने बच्चे को समझाने की कोशिश की और माहौल हल्का बनाए रखा. लेकिन आखिर में इशित ने गलत जवाब दे दिया और बिना कोई रकम जीते शो से बाहर हो गया. 

यह भी पढ़ें: Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

वीडियो देख भड़के लोग 

एपिसोड के प्रसारण के बाद X पर वीडियो वायरल हो गया. लोगों ने कहा कि बच्चों को टीवी पर आने से पहले बड़ों से बात करने का सलीका सिखाया जाना चाहिए. कुछ ने यह भी कहा कि बच्चे को ‘ओवरस्मार्ट’ दिखाने की कोशिश ने उसका प्रभाव बिगाड़ दिया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

