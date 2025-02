Elon Musk Angry Over Memes: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क के एक ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं. यूजर्स उनके इस ट्वीट पर सुझाव भी दे रहे हैं और मीम्स भी बना रहे हैं. मीम्स की बाढ़ आने के बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया, 'मुझे अपने ही मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म एक्स पर अनगनित अपमान झेलने पड़ रहे हैं. अनेकों कोगों की ओरसे मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है.' एलन मस्क ने ये कॉमेंट खुद को लेकर एक्स पर शेयर किये जा रहे है तमाम तरह के मीम्स के बाद किया है.

एलन मस्क की तरफ से किए गए इस ट्वीट पर सुझाव भी दे रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स मस्क की तरफ से मुद्दों पर बोलने को लेकर शाबाशी दे रहे हैं तो वहीं, कुछ फ्री स्पीच पर मस्क को ज्ञान दे रहे हैं. हालांकि, मस्क ने मीम्स और आलोचना से बचने के लिए जो कमेंट किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ. यूजर्स ने फिर भी कमेंट करने से बाज नहीं आए.

क्या है यूजर्स का रिएक्शन

मस्क के इस कमेंट पर एक यूजर ने लिखा- 'यह लगभग ऐसा है जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भरपूर आनंद ले रहे हैं, आप लोगों को अपनी नाराजगी व्यक्त करने दे रहे हैं और आपके बारे में झूठ फैला रहे हैं, जिसे आपने उनके लिए बनाया है... वाकई एक नया विचार!' एक अन्य ने लिखा, 'कृपया जान लें कि अधिकांश लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने खुद को इतनी आलोचना और क्रूरता के लिए खोल दिया है. आपको निश्चित रूप से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी. आपके आलोचक ऐसे लोगों के समूह से हैं जो बहुत लंबे समय से बहुत कुछ करने से बच रहे हैं. अगर मैंने हाल ही में आपको धन्यवाद नहीं कहा है तो एक बार फिर से धन्यवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए.'

I am endlessly amused by the infinite indignities I suffer on the very platform that I own