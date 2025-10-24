हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

Hyderabad- Bangalore Bus Accident: शुक्रवार तड़के कर्नूल जिले में हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर कावेरी ट्रैवल्स की एक बस बाइक से टकराने के बाद भीषण आग की चपेट में आ गई. इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया है.

आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. कल्लूर मंडल के चिन्णाटेकुर इलाके में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की एक बस अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. हादसा इतना भयानक हुआ कि चंद मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई. इसकी चपेट में आने से कई लोगों का मौत हो गई. दर्जन भर यात्री इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह बाहर निकले. जानकारी के अनुसार, यह हादसा बाइक और बस में टक्कर के कारण हुई थी.

हादसे में 11 लोगों की मौत

इस दर्दनाक बस त्रासदी में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हाईवे पर बस की टक्कर एक बाइक से हुई थी, जिसके बाद बस में तुरंत भीषण आग लग गई. हादसे के वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे. सूत्रों के मुताबिक, लगभग एक दर्जन यात्री किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गए. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए कर्नूल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

स्थानीय लोग और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए तुरंत मौके पर पहुंची. इस हादसे के कारण हाईवे पर लंबा ट्रैफिक लग गया था. पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि बस में कुल कितने यात्री सवार थे.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए शोक ज़ाहिर किया. उन्होंने लिखा कि चिन्णाटेकुर इलाके में हुए बस हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. इस दर्दनाक घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार घायलों और पीड़ित परिवारों को पूरी मदद देगी.

घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे राज्य में शोक का माहौल बना हुआ है. इस भीषण हादसे ने एक बार फिर लंबी दूरी की निजी बस सेवाओं में सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

