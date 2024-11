MP: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी से झगड़े के बाद पति ने गुस्से में आकर घरेलू सामान में आग लगा दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है मामला?

यह घटना ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में हुई. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीराम कुशवाहा और उनकी पत्नी रजनी कुशवाहा के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई. गुस्से में आकर श्रीराम ने घर का रोजमर्रा का सामान बाहर निकाला और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीराम अपनी संपत्ति को जलते हुए देख रहे थे और आसपास बेपरवाही से टहल रहे थे.

पड़ोसियों की सतर्कता

पड़ोसियों ने जब आग की लपटें देखीं, तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घर का काफी सामान जलकर खाक हो चुका था. इस घटना के बाद पति-पत्नी को काउंसलिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया. वहां दोनों को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई गई. पुलिस की समझाइश के बाद दोनों ने माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाई.

Gwalior Man sets Household Items on fire after Kalesh with wife

pic.twitter.com/B5ZZyk8dqC