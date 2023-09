जंगल में अचानक से ड्राइवर के सामने आ गया चीता, करने लगा ऐसी हरकत, वीडियो देख आप भी कांप जाएंगे

डीएनए हिंदी: जंगल सफारी के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. कई बार आपने वीडियो में देखा होगा कि खतरनाक जानवर अचानक ही इंसानों पर हमला कर देते हैं. सोशल मीडिया पर इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक भूखा चीता अचानक ही ड्राइवर की गाड़ी के सामने आ जाता है. जिसे देखकर गाड़ी में बैठे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है.

जानवरों की दुनिया देखने के लिए आप जंगल सफारी पर निकले हो और अचानक खतरनाक जानवर आपके सामने आ जाए. ऐसे में तो आपकी हालत खराब ही हो जानी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यही हुआ है. वीडियो में पर्यटकों का एक ग्रुप जंगल सफारी के लिए निकला हुआ है. इस बीच ड्राइवर के सामने अचानक से चीता आ जाता है. चीते को देखते ही लोग डर जाते हैं.

यह भी पढ़ें: शहरों में जमीन बेचने पर क्यों देना पड़ता है Capital Gains Tax? जानिए वजह

चीते को देखकर म्याऊं - म्याऊं करने लगे लोग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक पहले चीते को देख कर डर जाते हैं. उसके कुछ देर बाद ही म्याऊं - म्याऊं करने लगते हैं. वीडियो देखकर पता चलता है कि कुछ देर में ही चीता गाड़ी के दरवाजे पर लटक जाता है और पर्यटकों से फ्रेंडली होने लगता है. जिसके बाद ड्राइवर मीट का टुकड़ा लेकर चीते के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है. वहीं, चीता मीट का टुकड़ा पाकर अपनी जगह पर लौट जाता है. ऐसा वीडियो देखकर तो निश्चित ही आपकी धड़कन बढ़ जाएगी.

इसे भी पढ़ें- पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट का ट्वीट, 'सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा'

These tourists on a safari had a close encounter with a hungry cheetah 🐆 pic.twitter.com/c62ODFlWaM