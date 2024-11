Trending video: हॉस्टल जीवन छात्रों के लिए कई यादगार लम्हों को लेकर आता है, जहां दोस्ती और मस्ती एक साथ देखने को मिलता है. कई छात्र घर से दूर रहकर अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल आते हैं और यहां उन्हें एक नया परिवार मिलता है. दिवाली जैसे खास मौके पर, जब कुछ छात्र अपने घर नहीं जा पाते, तो वे हॉस्टल में ही त्यौहार मनाने का अनोखा तरीका निकालते हैं.

एक दूसरे के हॉस्टल पर छोड़ रहे रॉकेट

हाल ही में दिवाली पर हॉस्टल के छात्रों ने एक खतरनाक जश्न मनाया, जिसने कैंपस को जंग के मैदान में बदल दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र दो गुटों में बंटकर एक-दूसरे पर पटाखों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं. यह लड़ाई हाथ-पैर से नहीं, बल्कि दिवाली के पटाखों से की जा रही है। दोनों पक्षों के छात्र एक-दूसरे के हॉस्टल में पटाखे फेंक रहे हैं, जिससे हॉस्टल के कुछ कमरों में आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं.

Kalesh b/w Two groups of Hostel boys with Crackers during Diwali Celebration

