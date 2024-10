ISS Astronaut Video: अंतरिक्ष में जीवन के बारे में जिज्ञासा रखना स्वाभाविक है. खासकर जब बात आती है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे अपनी दिनचर्या बिताते होंगे. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की रोजमर्रा की जिंदगी कई अनोखी चुनौतियों से भरी होती है, जो पृथ्वी पर नहीं हो सकती. हाल ही में नासा के एस्ट्रोनॉट मैथ्यू डोमिनिक ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो अंतरिक्ष में एक दिलचस्प पल को दिखाता है.

ऐसे केचप तैरने लगा हवा में

इस वीडियो में मैथ्यू एक केचप की बोतल पकड़े हुए हैं. जब वे बोतल को शेक करते हैं और धीरे-धीरे केचप को बाहर निकालते हैं तो केचप की धार हवा में तैरने लगती है और सीधा उनकी जीभ पर जाकर चिपक जाती है. यह दृश्य न केवल दर्शकों को हंसाता है, बल्कि यह शून्य ग्रेविटी में वस्तुओं के व्यवहार को भी उजागर करता है.

This one goes out to all the ketchup lovers out there. Everyone I’ve shared it with either thinks it is awesome or gross. Nothing in between. Also some interesting science stuff happening . . . pic.twitter.com/1hNapN6oRs