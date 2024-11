Trending News: एक शख्स ने पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे शख्स पेट्रोल भरवाकर स्कैनर से ऑनलाइन भुगतान का नाटक करता है. फिर गाड़ी दौड़ा देता है.

पैसे बिना दिए भाग रहा था युवक

वीडियो में दिखाया गया है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी कार से नोजल हटाने के बाद पैसे का इंतजार कर रहे होते हैं. तभी वह शख्स गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, लेकिन कतार में खड़ी पुलिस वैन उसे देख लेती है. उसका पीछा शुरू कर देती है. यह घटना कहां और कब की है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस की तत्परता ने यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी चालाक हो उसे पकड़ा जरूर जाता है.

इस अकाउंट से किया गया शेयर

वीडियो को X (पूर्व में ट्विटर) पर @gharkekalesh हैंडल से 26 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसमें कैप्शन लिखा गया. एक कार बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंच गई (यह सिनेमा है). यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा चुका है, अब तक इसे 7 लाख से ज्यादा व्यूज और 9 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

A car attempted to flee without paying, but the police arrived just in time (This is Cinema) pic.twitter.com/yCPw51ShrA