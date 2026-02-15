Viral Video: खेत में कैंप लगाना चाहती थी विदेशी महिला, हरियाणवी परिवार ने दिया ऐसा जवाब खुशी से झूम उठी 'गोरी मेम'

Viral Video: नीदरलैंड की महिला बाइकर ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जिस पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों नीदरलैंड की एक महिला बाइकर का वीडियो वायरल हो रहा है. महिला बाइक चलाते हुए हरियाणा पहुंच जाती है. जहां वह एक हरियाणवी परिवार से कैंप लगाने की इजाजत मांगती है. परिवार ने जो जवाब दिया और 'अतिथि देवो भव'की परंपरा का जो उदाहरण पेश किया, उसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया.

दरअसल, यह वीडियो डच सोलो महिला ट्रैवलर Meike Hijman का है. जो हरियाणा का नजारा देखने के लिए बाइक से ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई. सड़क किनारे एक हरियाणी परिवार खेतों में काम कर रहा था. तभी विदेशी महिला अपनी बाइक रोककर खेत में कैंप लगाने की पूछती है. लेकिन हिंदी नहीं आने की वजह से वह इंग्लिश में ही इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश करती है.

लेकिन महिला उसकी बात समझ नहीं पाती. तभी दूसरी महिला अपने बेटे को बुलाती है और विदेशी महिला क्या कह रही है? यह समझने के लिए बेटे से बोलती है. बेटा इंग्लिश में बोल रही Meike Hijman की बात को समझ जाता है और अपनी मां को समझाता है कि वह बाहर से आई है और हमारे खेत में एक रात ठहरने के लिए कैंप लगाने की इजाजत मांग रही है. इसके बाद हरियाणवी परिवार ने जो जवाब दिया उसने न सिर्फ 'गोरी मेम' का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लट्टू हो गए.

हरियाणवी परिवार का अतिथि देवो भव!

हरियाणवी महिलाओं ने कहा कि आपको खेत में टेंट लगाने की जरूरत नहीं है. आप जितने दिन चाहें हमारे घर रुक सकती हैं. आपके खाने-पीने का पूरा ख्याल रखा जाएगा. हरियाणवी परिवार की यह बात सुनकर विदेश महिला खुशी से झूम उठी और धन्यवाद देने लगी.

इस वीडियो को विदेशी महिला ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @meikehijman पर शेयर किया है. उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें एक मेहमान की तरह पूरा सम्मान दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. उनके द्वारा की गई 'अतिथि देवो भव'की परंपरा की जमकर प्रशंसा हो रही है.

