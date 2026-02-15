FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Viral Video: बाइक पर हरियाणा पहुंची डच महिला, खेत में कैंप लगाने की मांगने लगी इजाजत, मिला दिल छूने वाला जवाब

Viral Video: बाइक पर हरियाणा पहुंची डच महिला, खेत में कैंप लगाने की मांगने लगी इजाजत, मिला दिल छूने वाला जवाब

Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव 

साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल में होगा ब्लड प्रेशर! हाई BP के इलाज में आने वाला है बड़ा बदलाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

Viral Video: खेत में कैंप लगाना चाहती थी विदेशी महिला, हरियाणवी परिवार ने दिया ऐसा जवाब खुशी से झूम उठी 'गोरी मेम'

Viral Video: नीदरलैंड की महिला बाइकर ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जिस पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 15, 2026, 10:56 PM IST

Viral Video: खेत में कैंप लगाना चाहती थी विदेशी महिला, हरियाणवी परिवार ने दिया ऐसा जवाब खुशी से झूम उठी 'गोरी मेम'

Dutch woman biker viral video

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोशल मीडिया पर इन दिनों नीदरलैंड की एक महिला बाइकर का वीडियो वायरल हो रहा है. महिला बाइक चलाते हुए हरियाणा पहुंच जाती है. जहां वह एक हरियाणवी परिवार से कैंप लगाने की इजाजत मांगती है. परिवार ने जो जवाब दिया और 'अतिथि देवो भव'की परंपरा का जो उदाहरण पेश किया, उसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया.

दरअसल, यह वीडियो डच सोलो महिला ट्रैवलर Meike Hijman का है. जो हरियाणा का नजारा देखने के लिए बाइक से ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई. सड़क किनारे एक हरियाणी परिवार खेतों में काम कर रहा था. तभी विदेशी महिला अपनी बाइक रोककर खेत में कैंप लगाने की पूछती है. लेकिन हिंदी नहीं आने की वजह से वह इंग्लिश में ही इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश करती है.

लेकिन महिला उसकी बात समझ नहीं पाती. तभी दूसरी महिला अपने बेटे को बुलाती है और विदेशी महिला क्या कह रही है? यह समझने के लिए बेटे से बोलती है. बेटा इंग्लिश में बोल रही Meike Hijman की बात को समझ जाता है और अपनी मां को समझाता है कि वह बाहर से आई है और हमारे खेत में एक रात ठहरने के लिए कैंप लगाने की इजाजत मांग रही है. इसके बाद हरियाणवी परिवार ने जो जवाब दिया उसने न सिर्फ 'गोरी मेम' का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लट्टू हो गए.

हरियाणवी परिवार का अतिथि देवो भव!

हरियाणवी महिलाओं ने कहा कि आपको खेत में टेंट लगाने की जरूरत नहीं है. आप जितने दिन चाहें हमारे घर रुक सकती हैं. आपके खाने-पीने का पूरा ख्याल रखा जाएगा. हरियाणवी परिवार की यह बात सुनकर विदेश महिला खुशी से झूम उठी और धन्यवाद देने लगी.

इस वीडियो को विदेशी महिला ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @meikehijman पर शेयर किया है. उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें एक मेहमान की तरह पूरा सम्मान दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. उनके द्वारा की गई 'अतिथि देवो भव'की परंपरा की जमकर प्रशंसा हो रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement