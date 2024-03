Viral Video: 9 रुपये के लिए चाय की दुकान में जमकर हुई तोड़फोड़, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

ज्यादाकर लोगों को चाय पसंद होती है. लोगों का मानना है कि चाय पीने से चिंता दूर होती है लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में चाय ने ही स्ट्रेस बढ़ा दिया है. चाय की एक दुकान पर चाय पीने के बाद कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की और जमकर तोडफोड़ की. यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही है. बताया गया है कि चाय के पैसे को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था.

जानकारी के अनुसार, 2 मार्च की रात को गुरुग्राम में कुछ लोग चाय की दुकान पर गए. इसके बाद जब पैसे देने की बारी आई तो वहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया. 3 चाय का 15 रुपये के हिसाब से 45 रुपये का बिल बना लेकिन जब उनसे बिल के पैसे मांगे गए तो उन लोगों ने कहा कि चाय 15 रुपये की नहीं बल्कि12 रुपये की होनी चाहिए. इस हिसाब से 36 रुपये का बिल बनता है.

ये भी पढ़ें-Viral News: लड़के से हुआ प्यार, लड़की बनने के लिए खर्च कर दिए 80 लाख रुपये, धोखा मिला तो कर डाला ऐसा कांड

जमकर हुआ हंगामा

चाय की दुकान के कर्मचारी साहिल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने. इस बात को लेकर वहां झगड़ा होने लगा और बात हाथापाई तक पहुंच गई. इसके बाद 3 और युवक दुकान के अंदर घुस गए और सभी ने दुकान के अंदर जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. आपको बता दें कि मात्र 9 रुपये के लिए इन लोगों ने यह बखेड़ा खड़ा कर दिया. युवकों ने दुकान में रखी कुर्सियों तोड़ दीं और जोर-जोर से चिल्लाने लगे.

Stark remainder as the being with the crime wave which was looks up more and more we urge to enusre@WeNewsGroup @gurgaonpolice@DrugsAndCyber @cmohry

Gurugram Crime Wave pic.twitter.com/0QJG3petXh