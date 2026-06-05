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एक डॉक्टर और इंटरप्रेन्योर ने BMW के मालिक की कहानी सुनाई है, जो खुद को गरीब महसूस करता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 05, 2026, 12:06 AM IST

'मैं रात को सो नहीं पाता...' BMW का मालिक और 40 लाख की सैलरी, गुरुग्राम का शख्स ने खुद को बताया गरीब

Gurugram doctor

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आज के समय में पैसा ही सबकुछ है. लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं. गुरुग्राम के एक शख्स ने अपनी बात ये साबित भी कर दिया है. एक डॉक्टर और इंटरप्रेन्योर ने BMW के मालिक की कहानी सुनाई है, जो खुद को गरीब महसूस करता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इस वीडियो में बताया गया है कि सालाना 40 लाख रुपये कमाने के बाद भी लोग खुद को गरीब महसूस करते हैं. एवरहोप ऑन्कोलॉजी के सह-संस्थापक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सनी गर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि कई सफल लोग खुद को गरीब इसलिए नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है. बल्कि इसलिए करते हैं, क्योंकि उनमें उचित होने का एहसास नहीं है.

डॉक्टर ने बताया पूरा किस्सा

डॉ. सनी गर्ग ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया, "पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात 34 वर्षीय एक व्यक्ति से हुई थी, जो गुड़गांव में 2BHK फ्लैट में रहता है और उसके पास बीएमडब्ल्यू कार है. इतना ही नहीं, सालाना 40 लाख रुपये भी कमाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को गरीब महसूस करता है. मेरे सामने बैठा और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं. मुझे रात को नींद नहीं आती. फिर डॉ. गर्ग ने कहा, "मैं हंसा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है. ये आज के भारतीय मिडिल क्लास पेशेवर की कहानी है और इसे शायद ही कोई समझाता है."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आंकड़ों के अनुसार, डॉक्टर ने समझाया कि वो भारत में सबसे अधिक कमाई करने वालों में से शीर्ष 1% में है. फिर भी वो खुद को गरीब महसूस करता है. क्यों? क्योंकि उनका संदर्भ बिंदु बदल गया है. पहले वो अपने गांव के उस पड़ोसी से अपनी तुलना करते थे, जिसका बेटा क्लर्क का काम करता था. अब वो लिंक्डइन पर मौजूद 28 साल उस व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं, जिसने एक स्टार्टअप बेच दिया और 80 करोड़ रुपये का मालिक है.

उन्होंने कहा, "जब पैसा ही हर गतिविधि की शर्तें बनता है, तो आप खुद को इंसान समझना बंद कर देते हैं और खुद को मशीन बना लेते हैं. केवल अधिक आय से ही उद्देश्य या पहचान की कमी दूर नहीं हो सकती है."

डॉ. गर्ग ने सलाह देते हुए कहा, "चाहे आप 40 लाख रुपये कमाते हों या 4 करोड़ रुपये कमाते हो. हर छह महीने में खुद से ये तीन सवाल जरूर पूछें. पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना अपेक्षाकृत आसान है. पहचान से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना कहीं ज्यादा मुश्किल है और 90% लोग इन दोनों में ही उलझ जाते हैं."

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