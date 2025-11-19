10 रुपये की नोटों का ऐसा क्रेज कि बैंक के बाहर दिनभर चलती रहीं लंबी लाइनें, लोग बोले- ये नजारा तो नोटबंदी याद दिला गया

गुजरात में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में RBI निर्देशित कैंप के दौरान 10 और 20 रुपये की नई नोटों व सिक्कों के बंटवारे के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं. कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे ताकि उन्हें छोटे नोटों की सुविधा मिल सके.

Viral News: गुजरात के मेहसाणा शहर में मंगलवार को ऐसा नजारा दिखा, जिसने लोगों को नोटबंदी के दिनों की याद दिला दी. शहर के एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं. लोगों के हाथों में टोकन थे, चेहरों पर इंतजार और दिल में सिर्फ एक उम्मीद के रूप में 10 रुपये की नई नोटों का बंडल. सिर्फ छोटी राशि होने के बावजूद भीड़ ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सरकारी घोषणा हुई हो. दरअसल, बैंक ने RBI के निर्देश पर एक विशेष कैंप लगाया था, जिसमें नई नोटें और सिक्के लोगों को वितरित किए जा रहे थे. जैसे ही इसकी खबर लोगों में फैली, हजारों की संख्या में लोग बैंक के बाहर पहुंचने लगे.

कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे

बैंक के कर्मचारियों के अनुसार, अकेले 10 रुपये की 140 बंडल, यानी करीब 14 लाख रुपये, लोगों में बांटे गए. इसके साथ ही 20 रुपये की 70 बंडल और 2 व 5 रुपये के सिक्कों के करीब 3 लाख रुपये के पैकेट भी बांटे गए. हर व्यक्ति को एक बंडल और सिक्कों का एक पैकेट दिया गया, जिससे भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. कई लोगों ने बताया कि उन्हें बाजार में छुट्टे की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था. कुछ लोग बच्चों के लिए, कुछ घरेलू खर्च के लिए और कुछ शादी-ब्याह में छोटी नोटों की जरूरत के कारण लाइन में खड़े थे. कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे ताकि उन्हें छोटे नोटों की सुविधा मिल सके.

यह भी पढ़ें: Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

बैंक मैनेजर मुकेशभाई पटेल ने कहा कि पूरा कार्यक्रम RBI के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को छोटी नोटों व सिक्कों की आसानी से उपलब्धता कराना था. दिनभर चली इस प्रक्रिया ने शहर में खासा उत्साह और हलचल पैदा कर दी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.