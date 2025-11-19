FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के दुलारचंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह की अर्जी पर कल सुनवाई होगी

Rashifal 20 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Gangster Anmol Bishnoi: 35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा

35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

Aadhaar Update: नाम, पता, न नंबर... आधार कार्ड में होने जा रहा ये 3 बड़े बदलाव, UIDAI दिसंबर से कर सकती है लागू

Aadhaar Update: आधार कार्ड में होने जा रहा ये 3 बड़े बदलाव, UIDAI दिसंबर से कर सकती है लागू

IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

IPL 2008 से IPL 2025 तक हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

गुजरात में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में RBI निर्देशित कैंप के दौरान 10 और 20 रुपये की नई नोटों व सिक्कों के बंटवारे के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं. कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे ताकि उन्हें छोटे नोटों की सुविधा मिल सके.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 19, 2025, 08:44 PM IST

10 रुपये की नोटों का ऐसा क्रेज कि बैंक के बाहर दिनभर चलती रहीं लंबी लाइनें, लोग बोले- ये नजारा तो नोटबंदी याद दिला गया
Viral News: गुजरात के मेहसाणा शहर में मंगलवार को ऐसा नजारा दिखा, जिसने लोगों को नोटबंदी के दिनों की याद दिला दी. शहर के एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं. लोगों के हाथों में टोकन थे, चेहरों पर इंतजार और दिल में सिर्फ एक उम्मीद के रूप में 10 रुपये की नई नोटों का बंडल. सिर्फ छोटी राशि होने के बावजूद भीड़ ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सरकारी घोषणा हुई हो.  दरअसल, बैंक ने RBI के निर्देश पर एक विशेष कैंप लगाया था, जिसमें नई नोटें और सिक्के लोगों को वितरित किए जा रहे थे. जैसे ही इसकी खबर लोगों में फैली, हजारों की संख्या में लोग बैंक के बाहर पहुंचने लगे. 

कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे

बैंक के कर्मचारियों के अनुसार, अकेले 10 रुपये की 140 बंडल, यानी करीब 14 लाख रुपये, लोगों में बांटे गए. इसके साथ ही 20 रुपये की 70 बंडल और 2 व 5 रुपये के सिक्कों के करीब 3 लाख रुपये के पैकेट भी बांटे गए. हर व्यक्ति को एक बंडल और सिक्कों का एक पैकेट दिया गया, जिससे भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. कई लोगों ने बताया कि उन्हें बाजार में छुट्टे की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था. कुछ लोग बच्चों के लिए, कुछ घरेलू खर्च के लिए और कुछ शादी-ब्याह में छोटी नोटों की जरूरत के कारण लाइन में खड़े थे. कई बुजुर्ग भी घंटों इंतजार करते दिखे ताकि उन्हें छोटे नोटों की सुविधा मिल सके. 

यह भी पढ़ें: Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

बैंक मैनेजर मुकेशभाई पटेल ने कहा कि पूरा कार्यक्रम RBI के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को छोटी नोटों व सिक्कों की आसानी से उपलब्धता कराना था. दिनभर चली इस प्रक्रिया ने शहर में खासा उत्साह और हलचल पैदा कर दी. 

