सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दूल्हा खुद ही अपनी शादी कराता नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कई वीडियो देखकर यूजर्स काफी मजे लेते हैं तो वहीं, कई वीडियो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है. आप जो भी सोचेंगे वैसा ही वीडियो आपके सामने आ जाता है. सोशल मीडिया के इस जमाने में किसी से कुछ भी छुपा नहीं है. हर एक चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आप भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाएंगे.

अक्सर आपने देखा होगा सादी में पंडित मंत्र पढ़ता है और दुल्हा-दुल्हन उनके मुताबिक सारी रसमें निभाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि दूल्हा-दुल्हन साथ में बैठे हुए हैं. वहीं दूल्हे के पास एक माइक रखा हुआ है और उस माइक में वो अपनी शादी के लिए मंत्र पढ़ता हुआ नजर आ रहा है. क्या आपने कभी भी ऐसी शादी देखी है जिसमें दूलेहा मंत्र पढ़ रहा हो. आपने ऐसी शादी नहीं देखी होगी. इस वजह से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

आपने अभी जो वीडियो देखा वो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @Genzofficia_l नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'दूल्हा बन गया पंडित, सहारनपुर में एक आदमी ने अपनी शादी में खुद रस्में पूरी की.'

