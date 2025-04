एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने एक राजनीतिक पोस्ट के जवाब में टेलर स्विफ्ट को थर्ड ग्रेड पत्रकार बता दिया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर सनसनी मच गई है.

क्या दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार टेलर स्विफ्ट एक पत्रकार भी हैं? अगर एलन मस्क की कंपनी एक्स के एआई चैटबॉट 'ग्रोक' की बात करें तो टेलर स्विफ्ट वास्तव में एक "तीसरी श्रेणी" की पत्रकार हैं. ये बात तेजी से सोशल मीडिया पर फैलती जा रही है और लोग इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक अनाम पत्रकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने अनाम पत्रकार के खिलाफ मौखिक रूप से हमला करते हुए उस पर कॉर्पोरेट ग्राहकों के इशारे पर 'गोबर झूठ फैलाने' का आरोप लगाया.

एक्स पर प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखी ये बात

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "एक थर्ड ग्रेड पत्रकार जो सबको गोदी पत्रकार कहना पसंद करता है, लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए एजेंडा जारी रखता है, मेरे बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया है. दयनीय व्यक्ति ने पहले भी कोशिश की थी और अब फिर से शुरू हो गया है, जिसके इशारे पर हम सभी जानते हैं. लगे रहो, उम्मीद है कि क्लाइंट तुम पर कुछ टुकड़े फेंकेगा जैसे तुमने जेल के कैदी जैसे ट्रोल पर फेंके होंगे. औकात ही वही है, बिकाऊ."

A third grade patrakaar who loves calling everyone a godi patrakaar but continues agenda for corporate clients is back to spreading gobar lies about me. Pathetic person tried earlier too now has begun again at whose behest we all know. Lagey raho, hopefully the client will throw…

ऐसे शुरू हुआ मजाक

पोस्ट पर मजाक तब शुरू हुआ जब एक एक्स यूजर शिवानंद चव्हाण ने एआई असिस्टेंट ग्रोक से एक सीधा-सादा सवाल पूछा, 'ग्रोक, वह व्यक्ति कौन है.' इस साधारण से सवाल पर एआई असिस्टेंट ने बिल्कुल अलग तरह का जवाब दिया. ग्रोक ने जवाब दिया, "संभवत वह व्यक्ति" टेलर स्विफ्ट को संदर्भित करता है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध गायिका है. उसके 278 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं और उसने 200 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे हैं. 2024 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले दूसरे व्यक्ति के रूप में नामित, वह दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार है. ट्रैविस केल्से के साथ उसका रिश्ता और कान्ये वेस्ट के साथ झगड़े, उसकी प्रसिद्धि में इजाफा करते हैं." इसपर खुश चव्हाण ने ग्रोक से कहा, तू पागल है सच में.

@grok who is that person ?

— Shivanand Chavhan (@shivanandgr8) April 15, 2025

