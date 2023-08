Viral Video: खली ने टोलकर्मी को जड़ा थप्पड़, उन्होंने कहा - बंदर कहीं का

डीएनए हिंदी: द ग्रेट खली यानी कि दलीप सिंह राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह टोल कर्मियों के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. खली जालंधर से करनाल जा रहे थे. वीडियो फिल्लौर के पास के टोल प्लाजा का है. खली का कहना है कि एक टोलकर्मी फोटो खिंचवाने के लिए कार में घुस रहा था. मना करने पर मामला गर्मा गया. इसके बाद उसके दूसरे साथी आए और फिर उनकी गाड़ी को घेरकर ब्लैकमेल करने लगे.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खली ने आईडी कार्ड मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया. जबकि खली का कहना है कि कर्मचारी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं. एक कर्मचारी फोटो के लिए कार में अंदर घुस रहा था इस वजह से पंगा हुआ.

यह भी पढ़ें: मोबाइल पर अपना वीडियो देखकर पगलाए बंदर, करने लगे ऐसी हरकतें

Viral Video of Argument between WWE Superstar 'The Great #Khali' and Toll workers, Somewhere In Punjab. pic.twitter.com/MsCdPslcLs