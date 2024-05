Delhi Metro में लड़की ने Reel के लिए किया अश्लील डांस, वायरल Video देख भड़की जनता

Delhi metro viral video: जैसे एक के बाद एक अश्लीलता के मामले सामने आ रहे हैं, और वीडियो वायरल हो रहे हैं दिल्ली मेट्रो की खूब जमकर किरकिरी हो रही है. DMRC भले ही लोगों को बार-बार चेतावनी दे रही हो लेकिन लोग मान नहीं रहे. इंटरनेट पर एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में एक लड़की मेट्रो के अंदर अश्लील डांस करती हुईं दिख रही हैं.

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की स्कर्ट और टॉप पहने हुए मेट्रो के अंदर भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस कर रही है. लड़की के पास खड़ी एक महिला ये सब देख दंग रह जाती है और वो अश्लील डांस को देखकर असहज महसूस करती दिख रही है. वायरल वीडियो में लड़की की ऐसी हरकत देख लोग भड़क जाते हैं और उसे जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में लड़की इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही है.

This may be the reason behind having one reserved coach for women in each train of #DelhiMetro pic.twitter.com/Q9L3J16Cg6