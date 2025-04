प्यार कब और किससे हो जाए ये कहना मुश्किल है. क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है. प्यार किसी खास समय या जगह को नहीं देखता है. ऐसा ही एक मामला बिहार के नालंदा से सामने आया है. जहां पंखा ठीक करने आए इलेक्ट्रीशियन पर एक युवती दिल दे बैठी. यह मामला बिहार के नालंदा का बताया जा रहा है. यह अनोखी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

वायरल वीडियो में लड़की बता रही है कि उसके घर का पंखा खराब हो गया था. घरवालों ने पंखा ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया. लड़का जब पंखा ठीक घर पहुंचा तो उसे देखते ही लड़की इम्प्रेस हो गई. लड़की ने बताया कि उस दौरान तो वो उससे बात नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी बार जब वह आया तो बातचीत शुरू हो गई और धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई.

युवती ने बताया कि वह उसने काफी दिन तक नहीं बताया कि वह उससे प्यार करती है. लेकिन ऐसा आया जब दोनों ने प्यार का इजहार किया और समाज की परवाह किए बगैर शादी कर ली.

कपल की लव स्टोरी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की इलेक्ट्रीशियन युवक के साथ शादी के फेरे ले रही है. वहीं, पंखा ठीक करने वाले युवक ने कहा कि लड़की ने पंखा ठीक कराने के बहाने से उससे नंबर लिया था, फोन पर लंबी-लंबी बात करती थी.

“Pankha theek karte karte pyaar ho gaya , shadi kar li🙏🏻” pic.twitter.com/I63UwO7q6I