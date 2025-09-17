आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

Claw Clip in Eye Brow: आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल जेन जी अपनी आईब्रो और माथे के बीच क्लचर लगा रहे हैं. उनका मनना है कि इससे सिरदर्द सही हो जाता है.

Claw Clip in Eye Brow: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड वायरल होता रहता हैं. कई बार ये ट्रेंड बड़े मजेदार होते हैं तो कई ये ट्रेंड बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं. हाल ही में एक नया ट्रेंड चल रहा हैं. हाल ही में TikTok और इंस्टाग्राम पर एक अजीब-सा ट्रेंड खूब चर्चा में है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि आईब्रो के बीच क्लचर क्लिप या क्लॉ क्लिप (Claw Clip) लगाने से सिरदर्द गायब हो जाता है.

कितनी है इस ट्रेंड में सच्चाई

अब ये दावा कितना सच है और झूठ इस बार में तो नहीं कहा जा सकता. खासकर Gen Z इस ट्रिक को आजमाते हुए वीडियो बना रहे हैं. उनका कहना है कि सिरदर्द ने निजाद पाने का ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है. लेकिन क्या ये ट्र्रिक सच में काम करती है. आइए जानते हैं. वायरल हो रहे वीडियोज में देखा जा सकता है कि सिरदर्द होने पर लोग अपने आईब्रों के बीच या फिर माथे पर क्लचर लगा लेता हैं.

एक्यूप्रेशर थेरेपी

कुछ लोग तो इसे एक्यूप्रेशर थेरेपी से जोड़कर बताते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर में शरीर के खास पॉइंट्स पर दबाव डालकर दर्द और तनाव कम किया जाता है. अब जेन जी इस ट्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे हैं. दरअसल ये ट्रिक आसान और इंस्टेंट है जो कि बिना दवा खाए, तुरंत सिरदर्द से राहत पाने का दावा. ये क्वर्की और फनी यानी कि आईब्रो पर क्लचर क्लिप लगाना अजीब लगता है, इसलिए ये कंटेंट वायरल हो रहा है. वहीं सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी होता है. अनोखे ट्रेंड्स लोगों का ध्यान खींचते हैं और ज्यादा व्यूज लाते हैं.

ये है सिरदर्द के असली उपाय

लेकिन सिरदर्द को दूर करने का असली उपाय ये नहीं हैं. अगर आपको अक्सर सिरदर्द रहता है, तो घरेलू ट्रेंड्स पर डिपेंड रहने की बजाय सही कारण जानना जरूरी है. जैसे- ज्यादा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें, नींद पूरी लें और स्क्रीन टाइम कम करें, कैफीन और स्ट्रेस को कंट्रोल करें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.

